Neuville'iga koos seitse korda üle katuse käinud Gilsoul: mina lugesin sel hetkel juba järgmist kurvi 

"Käisime seitse või kaheksa korda üle katuse. Esimene mats oli päris kõva," meenutas Gilsoul õnnetust.

"Mina lugesin sel hetkel juba järgmist kurvi. Legendis oli kirjas, et täisgaasiga üle künka. Kui sain aru, et tabasime tagaosaga kraavi, hakkasin kohe ropendama ning tegin seda kuni rullimine lõppes," tunnistas belglane ausalt.



"Kui sul on silmad kinni, siis on keeruline aru saada, mis su ümber toimub. Kui lõpuks küljel maandusime ja ümberringi oli kõikjal suits, siis oli päris kaootiline olukord," jätkas ta. "Õnneks suutsime autost ise välja saada ja puhkenud väikese tulekahju ise ära kustutada."

Nicolas Gilsoul autovraki kõrval. @World