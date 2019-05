Seitse korda üle katuse käinud Gilsoul: mina lugesin sel hetkel juba järgmist kurvi 

"Käisime seitse või kaheksa korda üle katuse. Esimene mats oli päris kõva," meenutas Gilsoul õnnetust.

Kopteripildis oli näha, kuidas Gilsoul käis pärast õnnetust korduvalt auto juurde. "Uurisime teineteiselt kohe, kuidas on. Sain aru, et Thierry'l on olukord veidi kehvem ja võtsin juhtohjad endale. Kuna katse oli otse-eetris, siis teadsime, et meie perekond nägi seda avariid ka. Nemad tahavad informatsiooni, seega läksin autosse mobiili järele," selgitas legendimeister.