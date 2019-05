Tänak vihjas punktikatsel taktikamängule: pean vaatama, mida ilmateade Portugali kohta räägib 

Kas Tänaku arvates on 30 sekundiline edu piisav? "Kindlasti. Peame keskenduma esimesele kolmele katsele. Punktikatse on ainult boonus," sõnas ta.

Kas see tähendab, et saarlane ei lähegi maksimumi (25+5 punkti) võtma? "Eks näis. Pean vaatama, mida ilmateade Portugali kohta räägib," viitas Tänak asjaolule, et järgmisena kavas oleval kruusarallil oleks parem startida tagantpoolt.



MM-sarja üldarvestuses on Neuville'il hetkel 110, Ogier'il 100 ja Tänakul 82 punkti. Kui enne punktikatset on ralli paremusjärjestus samasugune nagu praegu, tõuseks Ogier 118, Neuville 110 ja Tänak 107 punkti peale.