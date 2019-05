Mäkinen usub Tänakusse, Eesti duo jahib punktikatselt lisa 

Tänak lisas, et vahe konkurentidega on küll soliidne, kuid Tšiilis ei saa milleski kindel olla, sest ilmaolud võivad kiiresti muutuda. „Püüame esimesel kolmel kiiruskatsel asjad kontrolli all hoida, seejärel teenime loodetavasti ka punktikatselt paar punkti, et parandada MM-sarja seisu.“