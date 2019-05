VIDEO | Neuville ja kaardilugeja olid avarii järel kokkukukkumise äärel 

Mis kaheksandal katsel ikkagi juhtus? „Läksin natukene optimistlikult peale. Legendis oli kirjas, et tegemist on täisgaasiga paremkurviga, kuid tagaosa läks vastu teeperve ja nii see läks,“ sõnas belglane. „Sain kohe aru, et tagaots läks käest, aga kuna tegemist oli sügava kraaviga, siis polnud pärast seda enam šanssi puhta nahaga pääseda.“