PÕNEV! Kas suurejoonelises filmis avalikustatakse lõpuks Schumacheri saladus? 

Filmi loojad on auhindadega pärjatud Michael Wech ja Hanns-Bruno Kammertons, kes on varem kinolinal porteteerinud näiteks tenniselegendi Boris Beckerit.

Schumacheri mänedžer Sabina Kehm kinnitas, et kogu perekond on filmitegijatega kõvasti koostööd teinud. Tegemist on märgilise aastaga, sest jaanuaris möödus 50 aastat Michael Schumacheri sünnist, novembris möödub 25 aastat tema esimesest MM-tiitlist.