FOTOD | Grupivägistamise üle elanud ja uued rinnad soetanud naine vapustab maailma vabavõitlejana 

VanZanti populaarsuse taga on ka tema välimus. Aasta eest tunnistas noor sportlane, et polnud rahul oma rindadega. „Jah, käisin lõikusel. Olen tüdruk ning tahtsin alati oma rindu. Kuna neid lõpuks ei tulnudki, otsustasin need osta,“ ütles VanZant USA meediale.

Kaunitar jõudis vabavõitluseni üsna hilises eas, noorena olid tema hobideks erinevad tantsud hiphopist balletini.

Michelle Waterson (paremal) ja Paige VanZant. AP/Scanpix

Traagiline taust

Oma raamatus meenutab VanZant jubedat kogemust nõnda: „Nad liigutasid mind, muutsid mu positsioone. Kukkusin läbi, kui proovisin vastu hakata, aju muutus uduseks. Olin ärkvel ja teadvusel, aga keha oli surnud. Teadsin, mis toimub, aga ei suutnud seda lõpetada. Lihtsalt palvetasin, et see lõppeks.“ Naine on tunnistanud, et ilmselt viiski vägistamine lõpuks alavahetuseni.