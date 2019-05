Deivil Tserp | Suur ootus: kas Kirdi medaliteekond jätkub? 

Balta puhul võib kasutada teatraalide ütlust: kui püss on esimese vaatuse ajal laval, teeb see etenduse lõpus pauku. Meenutagem, et mullu läks 32aastane sportlane EMile pealtnäha lootusetuses seisus, ent jõudis mängeldes lõppvõistlusele ja seal kindlalt finaali.