DOPINGUSKANDAAL | Päevavalgele ilmus järjekordne Schmidti klient, sel korral on tegemist maailmameistriga!  

Sel korral tunnistas veredopinguga patustanud atleet ise oma süü üles. Tegemist on sakslasest jalgratturi Danilo Hondoga, kes krooniti 1994. aastal treki, kus ta enne maanteesõitu toimetas, meeskondliku jälitussõidu maailmameistriks.

„Pihtimine polnud mulle raske, sest kuulsin, et Mark Schmidt on minu nime juba maininud. Kuna töötan nüüd Šveitsi koondises, juhendad ka noori ja õpetan neid dopingut taunima, siis tahan kõik südamelt ära rääkida,“ sõnas Hondo ARD-le antud intervjuus.

Rattur eksis enda väitel reeglite vastu 2011. aastal. „Ma ei tundnud Mark Schmidti, aga teadsin, et ta töötab Team Gerolsteineri arstina. Ühel hetkel sattusin temaga kokku ja ta uuris, kas oleksin dopingust huvitatud,“ rääkis Hondo, kuidas kõik alguse sai.

Ta jätkas: „Tegemist oli veredopinguga. Olin väga hirmunud, kuid Schmidt rahustas mind. Ta ütles, et kõik tippsportlased tegelevad sellega ja see on väga turvaline.“