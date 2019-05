Kuuekordne ilmatšempion Ogier andis mõista, millal ta karjääri lõpetab 

Tänavuseks hooajaks Citroeni tiimiga liitunud Ogier on varemgi öelnud, et kontraht tema kodumaa meeskonnaga jääb viimaseks. Nüüd andis prantslane veelgi täpsema vihje.

"Hübriidmasinad on olulised, kuid mina siis enam kaasa ei tee," ütles Ogier Tšiili ralli pressikonverentsil.

See tähendab, et ta teeb pärast tänavust aastat kaasa maksimaalselt kaks hooaega. Nimelt otsustas rahvusvaheline autoliit (FIA), et alates 2022. aastast peavad kõik WRC sarja masinad põhinema hübriid või elektrijõul.