Tänaku tiimikaaslane vabandas Toyota pealiku ees 

Soomlane tunnistas, et pühapäeval võttis ta suurema osa ajast rahulikult ning valmistus eelkõige punktikatseks. Üsna heas korras rehvidega õnnestuski tal kolmas aeg välja sõita. Kõige rohkem jääb ta kahetsema aga seda, et Toyota tiimile läksid head punktid kaduma.

"Vabandasin punktide kaotuse pärast ka Tommi (Tommi Mäkinen, Toyota tiimiboss - toim.) ees. Aga ta oli väga positiivne ja ütles, et palju rallisid on veel ees, pole põhjust muretseda," sõnas Latvala.

"Viimased kaks rallit on näidanud, et meie kiirus on hea. Nüüd oleks vaja kogu kompott kokku panna, selleks tuleb vigu vältida. Kõik elemendid on olemas, et hea tulemus teha," resümeeris Latvala.