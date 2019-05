Rocki Korvpalliklubi asutajad: Tartu korvpall vajab muutust, kuid ülikoolil pole söakust 

Vastame: eelarve tõus saab lisaks rohkematele sponsoritele tekkida just kogukonna kaasamisest, liites ja muutes kogukonna klubi osaks. Hetkel on ülikooli meeskonna eelarve ca 300 000 eurot, millest piletitulu on kõigest 20 000 eurot, kui sedagi! See on koht, kus asju saab märksa paremini teha.

Teeme koos Eesti võimsama spordibrändi!

On kaks peamist põhjust, miks idee Rocki kogukonnaklubist on täna vajalik ja ka küps realiseerimiseks. Esimene põhjus on ülikooli madal ambitsioon ning sõnumite ja tegevuse segasus viimase aasta jooksul, teine põhjus on juriidiline.

Kui me eelmisel aastal sõnastasime oma tegevuse eesmärgid, kavandasime esimesteks sammudeks uue organisatsiooni asutamise Rocki nime all. Tänaseks on need täidetud – loodud on Rocki Korvpalliklubi. Nüüd saame astuda järgmised sammud. Ühendada Tartu ning Lõuna-Eesti (aga ka laiemalt, näiteks Kesk-Eesti) korvpallihuvilised ja huvid ühise organisatsiooni alla ülikooli akadeemilisest spordiklubist eraldiseisva kogukonnaklubina Rocki Korvpalliklubi.

Kogukonnaklubi põhimõte on, et klubiga saab liituda iga huviline – olgu ta tartlane või elagu mujal Eestis – saades hääleõiguse klubi igapäevastes tegemistes ning sellekaudu tundes ennast osana klubi mõttest ja tööst. See on Eesti esimene kogukonnaklubi, mis peaks tulevikus saali taas huvilisi täis tooma, sest iga liige tahab ju oma klubi tegemistel silma peal hoida ja võidud jälle koju tuua!

Miks eraldiseisev klubi on meie arvates arenguks hea variant – nii saame korvpalli arendada kõik ühiselt (linn, ülikool, teised korvpalliga tegelevad klubid ja organisatsioonid, fänniklubi, sponsorid jne) ning koguda klubisse kogukonna liikmeid.

Just see viimane on oluline ja uudne lähenemine, mida ei ole võimalik teha akadeemilise spordiklubi all just juriidilisest küljest vaadates. Kogukonna kutsumisega korvpalliorganisatsooni liikmeks aga suurendame oluliselt nende inimeste hulka, kes ei tule mitte ainult korvpallimängu vaatama, vaid ka panustavad klubi arengusse (ideid, energiat, emotsiooni, aega, raha jne).