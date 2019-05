Dopingutarvitamist tunnistanud endine rattur lasti päevapealt lahti 

„Pihtimine polnud mulle raske, sest kuulsin, et Mark Schmidt on minu nime juba maininud. Kuna töötan nüüd Šveitsi koondises, juhendan ka noori ja õpetan neid dopingut taunima, siis tahan kõik südamelt ära rääkida,“ sõnas Hondo ARD-le antud intervjuus. "See oli mu karjääri suurim viga ja olen valmis seda tunnistama."