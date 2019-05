Kuressaare väravakütt Sander Laht: profijalgpalluri elu tundus minu jaoks liiga igav 

„Kui mind 2016. aastal uuesti kutsuti, ütlesin neile ausalt, et ma pole üldse kindel, kas tahan tulla,“ meenutab Laht. „Nad ütlesid, et tule proovi ikka. Esimesed kaks nädalat tulid superhästi välja ja jäin kauemaks. Mingil hetkel tundus, et äkki nüüd toimub läbimurre, aga sinna see jälle jäi. Taas sain aprillis-mais aru, et see pole absoluutselt see koht, kus tahan olla. Seepärast ei läinud ka nüüd [Soome] testimisele.“