Suusahüppaja Kevin Maltsev mediteerib garaažis ja kihutab rallikrossirajal. Vahel ka üle katuse 

Mart Treial , täna, 22:32

TÖÖ KIIDAB TEGIJAT: Suusahüppaja Kevin Maltsev on viimasel ajal veetnud suurema osa vabast ajast garaažis 1973. aasta Ford Taunuse seltsis. Aldo Luud

„Kui olen Elvas ja telefonile ei vasta, siis on teada, et olen garaažis. Istun rahulikult omaette, tõmban paar pahtlitriipu, ootan kuivamist ja siis hakkan lihvima. Mõnus meditatsioon. Igaühel on oma asi, mis teda rahustab. Kes läheb jooksma, mina tulen garaaži ja hakkan autot tegema,“ räägib suusahüppekoondislane Kevin Maltsev (18).