VAHVA VÄRK! Rallimaailma suurtalent osaleb Rally Estonial 

Kaardilugeja Jaroslav Fjodoroviga sõitva Grjazini sõnul oli Rally Estonial osalemine tal pikka aega plaanis. "See on klassikaline Soome ralli eelne treeningvõistlus, mida kasutavad ka paljud WRC-mehed. Oleks patt seda võimalust käest lasta," ütles Läti lipu all sõitev venelane. Grjazin on varemgi korduvalt Eestis võistlemas käinud.