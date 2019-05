Manchester United loobus jabural põhjusel Ajaxi üliandeka kapteni jahtimisest 

19aastane de Ligt on noorusest hoolimata maailma üks hinnatumaid keskkaitsjaid. Füüsiliselt võimas hollandlane on aastaid mänginud kohalikus kõrgliigas ning kinnitanud kanda ka rahvusesinduses. Säravaid esitusi näitas nooruk ka selle hooaja Meistrite liiga play-off'ides.

Inglismaa meedia väitel loobus United de Ligti jahtimisest, kuna klubi kartis, et pallur muutub liiga paksuks, mis teeks karuteene tema kiirusele ja võimsusele. Väidetavalt oli mängijat skautinud Marcel Bout teadlik, et de Ligti isa Frank on väga ülekaaluline ning kartis, et ka papa poega võib sama saatus ohustada.