VIDEO | Anett Kontaveit räägib ema, endise treeneri ja parima sõbranna abiga oma loo 

"Mulle meeldib asju teha minu moodi. Mul on raske ennast kirjeldada ning arvan, et on parem, kui seda teevad teised," ütleb Kontaveit naerdes. Ermi sõnul on valgepallur iseseisev ja tugev isiksus, ema Ülle kasutab tütart kirjeldades sõnu kirg ja võitlusvaim.

Kontaveit meenutab, et tenniseni aitas tal jõuda treenerist ema. "Mulle ei meeldinud kunagi tegevuseta olla, olin lapsena väga aktiivne," kostab ta. Ema lisab: "Kuna ta käis väikeses koolis ja seal sai laulda ja tantsida, tahtis ta kõikides asjades osaleda. Tahtis ikka esireas tantsida ja kõige valjemini laulda.

Väikesest peale on Anett tahtnud kogu aeg võistelda ja võitja olla. Talle on meeldinud kõik sportlikud tegevused ja on tegelenud kõigega suure kirega."

Mõistagi on Milk tütre edu üle uhke. "Minu jaoks on uskumatu, et ta on nii kaugele jõudnud. Olla läbi aega parim Eesti tennisemängija on kindlasti suurepärane tulemus. Väga lahe!"

Tamla mäletab, et Kontaveit jõudis tema käe alla 15aastasena. "Ta oli andekas mängija ja tõusis edetabelis väga kiiresti. Ta oli alati väga enesekindel. Eestis on kõik tema üle uhked. Kui meil poleks selliseid tippmängijaid, poleks tennis Eestis nii populaarne nagu ta on," räägib mees.

Kontaveit tutvustas loos ka Tallinnat. Ta tõdeb, et Eestil on olnud keeruline ajalugu. Tennisist arvab, et eestlased on väga õnnelikud, et neil on väike iseseisev riik.

"Mulle meeldib Tallinn. Vanalinn on väga ilus ja linn ise muutub üha kaasaegsemaks. Olengi pigem linnainimene. Võib-olla on asi tennises, kuna mängime enamasti suurtes linnades," räägib 23aastane edukas sportlane.