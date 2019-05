Jalgpall Vasektoomia teinud Ronaldo: mu tüdruksõber võiks sünnitada terve jalgpallivõistkonna Toimetas Henry Lääne , eile, 15:21 Jaga: M

Ronaldo. FABIO FERRARI

Jalgpallilegend Ronaldo – see algupärane Ronaldo – rääkis hiljuti 2010. aastal tehtud vasektoomiast. See aga ei tähenda, et ta ei võiks tulevikus lapsi saada.