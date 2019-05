Nooruk teeb rohkelt trenni? Loe, milliseid vitamiine ja mineraale ta vajab! 

Või näiteks 15-aastane poiss pikkusega 180 cm. Tema kaebusteks on peavalud üle aasta, ärritub kergesti, ei ole piisavalt tähelepanu koolis, tihti halvad hinded. Viimasel ajal on tekkinud unehäired ja krambid jalgades, mis avalduvad nii spordiväljakul kui ka une ajal. Küsin samu küsimusi, vastuseks on, et korvpallitreeningud 5-6 korda nädalas kestusega 1,5-2 tundi. Lisaks võistlused peaaegu iga nädal. Vanemad küsivad, kas teeme uuringud. Loomulikult teeme, aga võin kohe öelda, et mõlemal lapsel on juba arenenud magneesiumipuudus.

Magneesiumipuudusest on palju räägitud ja kirjutatud tuhandeid artikleid. Täiskasvanud söövad erinevaid vitamiine ja toidulisandeid, aga unustavad oma lapsed ning noorukid, arvates, et neil on hea ja õige toitumine, seega ei ole vaja midagi muud lisaks. Kahjuks ei söö meie lapsed kiire elutempo tõttu ammu enam korralikult. Ei saa õigel ajal sooja toitu, piisavalt vett jne. Samas on neil intensiivsed treeningud, võistlused, higistamine (eriti suvekuudel), mille tõttu laps kaotab palju mineraale. Lisaks teevad stress ja kiire kasvuperiood oma töö ning nii tekib aktiivsel lapsel/noorukil, varem või hiljem mineraalide ja vitamiinide puudus.

Mis on magneesium? Magneesium on vajalik lihaste (ka südamelihaste) tööks ja vereringe reguleerimiseks. Seda vajab raku energeetika ja närvitalitus. Magneesium on vajalik rohkem kui 300 ensüümi tööks. Samuti aktiveerib ensüüme luustiku moodustumisel ja osaleb veel paljudes protsessides meie organismis. Sellest tulenevad ka magneesiumipuuduse sümptomid: lihaste krambid, paresteesiad (nn sipelgate jooks), lihasnõrkus, närvilisus, ärrituvus, kurnatus, väsimus, depressioon, unehäired, energiapuudus, kontsentreerumisvõime langus, käitumishäired, stressitaluvuse langus, südamekloppimine, kõhukinnisus, spastilised kõhuvalud, süsivesikute talumatus ja muud sümptomid.

99% magneesiumist on kehas salvestatud rakkudesse, samal ajal kui vaid 1% keha kogu magneesiumist on ekstratsellulaarselt ehk veres. Perearsti või eriarsti poolt tehtud vereproovid ei anna tegelikku pilti magneesiumipuudusest, eelkõige diagnoositakse seda sümptomite järgi. Tallinnas saab tegelikku magneesiumi sisaldust veres kontrollida näiteks Synlab laboris.

Täiskasvanute soovitusliku magneesiumikoguse (400 mg ööpäevas) saamist üksnes toiduga on raske saavutada. Tarbitud magneesiumist imendub vaid 30–45%. Ühes USA uuringus täheldati, et magneesiumi tarvitamine toiduga on Ühendriikides vähenenud 475–500 mg-lt ööpäevas 1900. aastatel kuni 215–283 mg-ni 1990. aastatel. Tõenäoliselt peitub põhjus töödeldud toiduainete suurenenud tarbimises. Päevase soovitusliku magneesiumikoguse saab näiteks 100–200 g pähklitest-seemnetest, 300 g kamajahust, 1000 g leivast, 800 g tatrapudrust või 900 g keedetud täisterariisist. Seega ka õige ja tasakaalustatud toitumine ei garanteeri vajalikku magneesiumikogust.

Mis nendest noorukitest sai? Neil on kõik hästi. Kuna uuringud ei näidanud mingeid sisehaiguseid ning tuvastati üksnes D-vitamiini puudus, siis esialgsed soovitused: küllastada organismi D-vitamiini ja magneesiumiga. Oma praktikas soovitan noortel ja täiskasvanutel, kellel on vaja kiiresti efekti saada, kasutada Magne B6 FAST toidulisandit. Seda on mugav kasutada (suus lahustuv pulber) ja kiire toimega hea annusega ja biosaadavusega magneesiumisool). Kuuride kestus on vähemalt kaks nädalat, keskmiselt 4-6 nädalat. Muidugi on alati oluline igapäevane tasakaalustatud ja korrapärane toitumine. Parimad magneesiumi allikad on rohelised köögiviljad, liha, teraviljasaadused, õlirikkad seemned ja pähklid.

Kiire… Veel kiirem… Koos magneesiumiga saab saavutada vajalikku elutempot nii täiskasvanutel kui ka noorukitel ja lastel.