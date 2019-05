Hull ajakava: Kontaveit võib neljapäeval Roomas pidada kaks matši 

Kuna Itaalia pealinna on külastanud vihmapilvede armee, lükati esialgselt kolmapäeva õhtule planeeritud kohtumine neljapäevale. Matš ei alga enne kella 14, vähemalt näitab ilmateade, et homme peaks Rooma vihmast vaba olema.

23aastased Kontaveit ja Sakkari on varem kohtunud kuus korda, kolm võitu on nii eestlannal kui ka kreeklannal. Selle kohtumise võitja läheb kolmandas ringis vastamisi Petra Kvitova (WTA 5.) või Julia Putintsevaga (WTA 38.). Enne kella 22 see matš ei toimu.