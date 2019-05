Jalgpall Zinedine Zidane teeb Realis suurpuhastuse: 13 mängijale öeldi, et nende teeneid enam ei vajata Ohtuleht.ee , täna, 13:47 Jaga: M

Zinedine Zidane. Reuters/Scanpix

Hispaania väljaanne Marca kirjutas, et Madridi Reali jalgpallimeeskonna peatreener Zinedine Zidane kavatseb suvel teha tõelise suurpuhastuse. Väidetavalt on Prantsusmaa koondise legend öelnud 13 mängijale, et nende teeneid enam ei vajata.