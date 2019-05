Rakvere Tarvas soovib mängida Eesti-Läti liigas, võimalik on ka kolmanda Kalevi liitumine 

Korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul loodetakse pikas perspektiivis ühtlustada klubide taset. „Regionaalne korvpall on meile väga oluline ja ma väga loodan, et Rakvere on uuesti tulemas kõrgliigasse. Nad jätkasid vaatamata tagasilöökidele pingutust ja neil on kõik eeldused kõrgemal tasemel mängimiseks olemas. Veelgi olulisem on aga see, et kõrgliigas osalevad klubid vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele – oleks kaasatud kogukond, kohaliku omavalitsuse esindajad, sponsorid ja loomulikult noortekorvpalliga tegelevad inimesed. Klubil peab olema süsteemne struktuur.“