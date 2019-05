Neljapaat läheb EMile uuendatud koosseisus 

Kahepaat formeeriti tunamullu neljasel MM-pronksi kaela saanud Kaur Kuslapist ning Allar Rajast. Raja jaoks pole kahepaat liiga võõras, kuna kolm tema 11st tiitlivõistluste medalist on tulnud just sellega. Tõsi, viimati 2010. aastal, kui ta tuli koos Taimsooga EMil hõbedale.

„Töötame parimate koosseisude selekteerimise nimel. Tõsi on, et need koosseisud ei ole kivisse raiutud ning tõde paistab Luzerni võistluse järel,“ kommenteeris koondisega mai lõpuni Viljandis laagerdav koondise peatreener Matti Killing.