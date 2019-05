Servisurve alla jäänud Kontaveit: ma ei leidnud sellele vasturohtu 

„Võib ju mõelda, et mis siis, kui ma oleks seal hoidnud, aga seda on raske ennustada,” arutles Kontaveit. „Ta servis täna väga hästi ja mul ei tekkinud väga võimalusi. Üks murdepall oli, aga seal ta lõi esimese servi nii kõvasti, et sain vaevu üldse reketi vastu. Eks ta sai [avaseti kaheksandas geimis] oma murde kätte, see andis talle enesekindlust ning ta sai edasi vabamalt mängida.”

„Midagi katastroogilist pole ja mänguga midagi lahti pole. Eks eelmine aasta oli see teistpidi, et mina olin see, kes mängis top20 mängijate vastu vabamalt ja mul polnud midagi kaotada. Mitte, et ma nüüd ise krampis oleksin, aga nendel, kes on edetabelis 30. või 50. kohal, pole mingit pinget minu vastu mängida.”