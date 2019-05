IKKA VEEL! Kowalczyk saatis astmahaige Björgeni suunas terava kriitikanoole 

Kowalzcyk ja Björgen on astmaravimite teemal varemgi meedia vahendusel "mõtteid" vahetanud. Ka siis on poolatar olnud ründaval, norralanna aga kaitsval positsioonil.

"Me ei helista teineteisele, kuna meil pole üksteise numbreid. Sõjakirves on küll ammu maha maetud, kuid öelda, et oleme sõbrannad, on ilmselge liialdus. Kui kohtume, siis räägime, kuid oleme siiski täiesti erinevad isiksused," selgitas poolatar.