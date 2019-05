Kalev/Cramo peatreener Kairys: tundub, et surume end takka alles kaotusseisus. See on ebaprofessionaalne 

Treener jätkas: "Ütlesin, et kui suudame need kaks asja paremaks teha, võidame. Pidime olema agresiivsemad rünnakul, et rohkem vabaviskeid teenida. Sama tuli teha ka kaitses, et võtta rohkem lauapalle ja pallikaotusi tekitada. Kolmandat ja neljandat veerandaega alustasime agressiivsemalt, see andis meile hea tõuke."

Kairyse sõnul on iga treeneri unistus, et tema meeskond palliks algusest lõpuni oma parimal tasemel. "Tundub, et me hakkame end takka suruma alles siis, kui skoor pole meie kasuks. Nii ei tohi olla, see on ebaprofessionaalne. Tahan, et minu meeskond oleks kogu aeg valmis," kostis ta.