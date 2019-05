Inglismaa tippjalgpallur: nutsin öösiti ja muudkui pärisin isalt, miks ma pole samasugune nagu teised 

Tottenhami ja Inglismaa koondise kaitsja Rose avaldas, et üks klubis pidas teda hulluks. Crouch tunnistas, et on olnud perioode, mil ta nuttis öösiti.

Möödunud suvisel MMil poolfinaali jõudnud Inglismaa koondise vasakkaitsja Rose leiab, et jalgpallil on vaimse tervise teemal veel pikk tee käia. Ta paljastas MMi eel, et on olnud depressioonis, mille põhjustas segu vigastusest ja peretragöödiast.