Rahahädas suusakoondislased jätkavad treenimist, aga... 

"Teised riigid, ma tean, on juba juunis lumel või keskmäestikus. Treenida saab [Eestis] ikka, aga mõned protsendid annad kindlasti kohe ära. See pole väga hull, kui suvel suusale ei saa, aga mäestikus tahaks küll käia."

Kui Ränkel on avalikult teatanud, et tema plaan B on laskesuusatamine, siis Kilp relva poole ei kiika. "Marko keskendub murdmaale," sõnab Saarepuu. "Ta tahaks 2021. aastal Oberstdorfi MMil klassikasprinti sõita. Seal on talle sobiv rada ja see on praegu tema siht."