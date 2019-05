Johanna Talihärm: jõudsin koondisesse liiga noorelt, ohverdasin kooli ja sõbrad 

Päästerõngaks osutus Montana State’i ülikool USAs. Sealsed treenerid ei osanud Talihärma otsida, vaid ta pidi ennast ise pakkuma.

Kuigi Talihärm võttis endale koolis meelega suure koormuse, et ärijuhtimise bakalaureusekraad kiiremini kätte saada, hakkasid tulemused kohe paranema. 2015. aasta lõpus sõitis ta Östersundi MK-etapi individuaaldistantsil välja toonase karjääri parima, 31. koha ja suuri tagasilööke pole Kuusalu vallast pärit sportlasel enam ette tulnud.

***

„Eestis maksavad paljud spordile peale, aga saavad ikka sõimata.“

Nüüd, kui palju aega nõudnud ülikool on läbi, peaks olema loodud kõik tingimused, et Talihärm teeks elu parima hooaja. „Teoreetiliselt jah. Tahan olla paremas vormis ja saavutada paremaid tulemusi. Aga ideaalsetes oludes treenimine toob kaasa suurema pinge. Seetõttu ei taha ma midagi lubama hakata,“ ütles tallinlanna.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti Veredopingut tarvitanud murdmaasuusatajad Karel Tammjärv ja Algo Kärp tunnistasid, et neid ajendas keelatud võtet proovima osaliselt just pinge. Vahet pole, kas surve panid peale sponsorid ja ajakirjanikud või tuli see enda seest.

„Dopinguskandaal oli ehtne näide, kuidas sportlased ei saanud dopingu tarvitamisest mingit kasu,“ tõdes Talihärm. „See ei tasu ära. Need asjad tulevad välja. Oletame, et oled olümpiavõitja. Käid lastega kohtumas ja enda näitel sporti tutvustamas. Olümpiavõit on sinu identiteedis peamine asi. Kui tead, et see pole tulnud ausal teel, siis kujutan ette, et võib päris kohutav tunne olla. Kogu elu on üles ehitatud valele. Ma ei tahaks kunagi selles olukorras olla.“