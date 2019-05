VIDEO | Ajalugu teinud Istanbuli Anadolu Efes pani favoriidi kotti, ameeriklaselt ülivõimas mäng 

Esimest poolaega dikteeris kergelt Anadolu Efes, aga suurt eduseisu sisse ei saadud. 20 minuti järel juhiti 45:40. Kaks minutit enne kolmanda veerandaja lõppu paisus Efesi edu Shane Larkini vedamisel juba 66:55 peale ja see polnud veel kõik. Neljandal perioodil oli vahe kohati üle 20 punkti ja põhiturniiri võitnud Fenerbahce pidi toimuvat abitult pealt vaatama.

"Uskumatu, et suutsin oma teisel Euroopa aastal midagi sellist teha. Oleme näljased. Hooaja alguses ei oodatud, et me siin oleme. Tahame kriitikutele näidata, kui head me oleme. Nüüd tahame uuesti ajalugu teha," ütles Larkin pärast kohtumist otseülekandes.