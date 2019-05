Jalgpall Ragnar Klavan ja abikaasa Lili said suurepärase uudise Ohtuleht.ee , täna, 21:58 Jaga: M

Ragnar Klavan. Tiina Kõrtsini

Eesti jalgpallikoondise ja Itaalia kõrgliigas mängiva Cagliari Calcio keskkaitsja Ragnar Klavani abikaasa Lili ütles Kanal 2 saates "Roaldi nädal", et perre on oodata kolmandat last.