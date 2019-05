Peatreener Cretu: mehed saavad iga päevaga asjale aina enam pihta 

Peatreener Gheorghe Crețu rääkis pärast teist mängu volley.ee'le (esimene oli mitteametlik, teine ametlik sõpruskohtumine - toim), et meeskond liigub vaikselt õiges suunas.

"Alati on algul murekoht sidemängijate koostöö ründajatega ja seegi kord pole erand, klubis on ühed mängijad ja siin teised. Aga eks seegi läheb paremaks. Minu jaoks oli tähtis nii neljapäeval kui ka reedel anda noortele samuti võimalust ja olen seni nähtuga rahul. Loomulikult on noortel paljuga vaja harjuda, aga mulle meeldib, mida nad teevad. Olen ka kõikide kogenumatega rahul, hea, et Andri Aganits on tagasi. Füüsiliselt on ta jätkuvalt väga võimas ja küll mängutunnetus tuleb samuti varsti," kirjeldas Crețu ja kiitis ka tema käe all esmakordselt koondises olevat diagonaalründajat Hindrek Pulka.

"Hindrek on hea mängumees, väga tark. Puuduseks on hetkel see, et ta tal on oskusi, mida ta kardab kasutada. Tema rünnakuarsenalis on veel mitmeid liigutusi, mida ta tegelikult oskab ja suudab teha, aga ei kasuta hetkel. Tal on hea käsi, kiire hüpe ja kui ta veel neid kasutamata oskusi rakendaks.. Ka blokis ja kaitses on ta korralikul tasemel ja mulle meeldib, kui keskendunult ta koondises tegutseb," rääkis juhendaja.

Pärast kuue aasta pikkust pausi taas rahvusmeeskonna eest ametlikus mängus väljakul käinud diagonaalründaja Hindrek Pulk ütles, et tunneb end koondises suurepäraselt. "Ääretult hea meel on siia võistkonda kuuluda ja veel parem meel on, et ma sain mängida. Nautisin täiega platsil olekut. Enda esituse osas, siis eks annab alati paremaks minna, päris rahule veel ei jäänud ja ega keha pole ka veel väga heas füüsilises vormis," sõnas teises mängus Eesti parimana 13 punkti toonud Pulk ja lisas, et koondise treenerite käekirjaga harjumine võttis aega. "Alguses oli päris raske, aga eks ma katsun kõike kõrva taha panna ja teha nagu treenerid ütlevad. Katsun igatahes võistkonnale abiks olla."