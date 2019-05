Lähedased avaldasid Matti Nykäneni surma põhjuse 

"Jah, see (pankreatiit - toim) oli põhjuseks. Kahjuks oli see haigus Mattil liiga kaugele arenenud. Seda ka alkoholi tarbimise tõttu," vahendab Ilta-Sanomat Tuija sõnu.

Soome meedia oli varem spekuleerinud selle üle, et mägikotkale võis saatuslikuks saada 2018. aasta sügisel diagnoositud diabeet, kui õed leiavad, et selle haiguse sai Nykänen ikkagi kontrolli alla.

"Matti ütles jaanuaris, et ta on sügisesest raskest perioodist paranenud. Ta ei kurtnud siis enam valu üle," sõnas Päivi. Tuija lisas omalt poolt veel, et vennas ei soovinud kellegagi oma tervisest rääkida: "Ta rõhutas alati, et pereliikmed ei peaks tema pärast muretsema."