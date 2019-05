Hübriidmootoritele üleminek on WRC-tiimid ärevaks teinud: see läheb ajaliselt liiga napiks 

FIA ralliosakonna direktor Yves Matton on varasemalt lubanud, et uute reglementidega tullakse välja juunikuu jooksul.

Anonüümseks jääda soovinud allikas ühe tehasemeeskonna juhtfiguuride seast leiab, et tiimid võiksid olla uute masinate arendamisega juba ammu poole peal, kuid selle asemel tuleb neil jätkuvalt käed rüpes istuda.

"Meil lihtsalt pole piisavalt detaile. Meil pole mitte midagi. Oleme lihtsalt äraootaval seisukohal. Järgmisel kuul loodame tõepoolest midagi lõpuks paberile kirja saada, kuid see oleks 2022. aastat silmas pidades ka viimane piir," sõnas ta.

Toyota peainseneri Tom Fowleri sõnul on hübriidmootoritele üleminek varasemast suurem ja keerulisem muudatus, mistõttu on aeg kriitilisem kui kunagi varem. "Kui oleksime sarnases situatsioonis nagu 2016. aastal, kui arendasime lihtsalt uue generatsiooni masinaid, siis oleks selline ajaraamistik okei. Aga praegu, tulla lagedale täiesti uue tehnoloogiaga? See läheb napiks," leiab ta.