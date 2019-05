MIS TOIMUB? Tennisekaunitari ümbritseb saladuseloor 

Sel hooajal on 27aastane Giorgi osalemata jätnud 12 turniiril, kuhu ta end kirja on pannud. Viimati mängis itaallanna märtsi teises pooles peetud Miami Openil, kus kaotas teises ringis Tatjana Mariale.

Usutavasti segab Giorgit mingisugune vigastus. On teada, et veebruaris maadles ta randmetraumaga, kuid viimastel kuudel pole ei tennisist ega tema kaaskond andnud mingeid vihjeid, mis naisega lahti on.