KOHUTAV! 18aastase hoolimatu käitumine tegi kaks neiut poolkurdiks, ühe poolpimedaks 

Mingil põhjusel otsustas noormees selle süüdata ja rahvahulga sekka visata. Seal rakett plahvatas, mistõttu said kolm neiut vigastada. Austria meedia sõnul on kaks neist poolkurdid, kolmas poolpime.

"Ma ei arvanud, et tegin midagi halvasti. Ma ei arvanud, et kellelegi haiget tegin," ütles süüalune, kellele määrati kohtus 15kuuline tingimisi vanglakaristus. "Ma poleks kunagi osanud oodata, et väike rakett on nii ohtlik."