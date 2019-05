Kreeka korvpallihiiud jonnivad nagu väikesed lapsed 

Play-off'is pidid nad vastamisi minema just Olympiacosega, kes teatas täna, et sel hooajal neid Kreeka meistrivõistlustel enam ei näe.

Olympiacos pole nõus mängima, kuna neid häiris, et esimest play-off kohtumist Panathinaikose vastu pidid vilistama Tasos Manos ja Anastopoulos. Euroliiga boss Jordi Bertomeu on tõdenud, et Kreeka korvpallisõda Vana Maailma tugevaimat sarja kuidagi ei mõjuta ning Panathinaikos ja Olympiacos on Euroliigasse oodatud.