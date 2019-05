VIDEO | NAGU HAAMRIGA! Deontay Wilder lõi kaasmaalase juba esimeste minutitega nokauti 

Kohtumine algas mõlemapoolsete löökidega, aga esimese raundi teises pooles saatis Wilder kiire vasak-parem kombinatsiooniga 33aastase Breazeale'i põrandale. Kuigi Breazeale tõusis püsti, otsustas ringikohtunik, et ta pole suuteline enam matši jätkama.

Wilderi profikarjääri 42 matšist on 41 lõppenud tema võiduga, ainus viik tuli 2018. aasta detsembris Tyson Fury vastu. Breazeale sai 20 võidu kõrval teise kaotuse. Lisaks Wilderile on ta alla jäänud Anthony Joshuale, see juhtus 2016. aastal.