Kaotusvalus Real tahab Žalgirise võtmemängijat endale napsata 

34aastase Ayoni panus on Realis jäänud mõnevõrra väiksemaks kui eelmistel hooaegadel. Keskmiselt 19 minutiga on ta visanud 7,8 punkti, võtnud 5,8 lauapalli ja andnud 2,9 söötu.

ASi andmetel pole välistatud, et Ayon jätkab klubis, aga ilmselt peab ta uue mängupaiga leidma. Kindlasti kannab korvialustest palluritest Reali särki edasi kapten Felipe Reyes, suve peamine prioriteet on aga Euroliiga parimaks kaitsjaks nimetatud 222 cm pikkuse Walter Tavaresi endale hoidmine. Suure tõenäosusega jätkavad Realis ka Anthony Randolph ja Trey Thompkins. Võimalik, et esindustiimi kaasatakse ka 17aastane talent Usman Garuba.