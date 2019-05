"Elleri ja Klaari kommentaar on nagu hülgemöla!" 

Miks on Mercedesed tänavu nii võimsad?

Vormel 1 sarjas on siiani teinud puhta töö Mercedes, kõigil viiel etapil on teenitud kaksikvõit. Klaar teab, miks ülekaal nii suur on.

„Tavatsen öelda, et üks inimene ei tee midagi ära. Mercedes on oma meeskonna struktuurilt väga hästi üles ehitanud. Iga liige teab, mida teeb. Ära on jagatud nii kohustused kui ka vastutused,“ räägib ta. „Lisaks annavad sõitjad väga head tehnilist tagasisidet inseneridele, et nad oskaksid tehnikat arendada.“

Klaari sõnutsi on Mercedes suutnud säilitada Ross Brawni üles ehitatud süsteemi. „Kui mingi süsteem töötab hästi, siis pole vaja seda lõhkuda,“ ütleb ta.

Mercedese põhirivaal Ferrari on aga selle reegli vastu eksinud. „Ferrari peaks organisatsioonilise poole pealt ennast kuidagi joonele saama. Seal on liiga palju itaallasi, asi on liiga emotsionaalne,“ usub Klaar ning lisab, et kui nii jätkub, võib Red Bull neist mööda kihutada.

„Mulle tundub, et Red Bullis on tööjaotus ja meeskonnavaim parem. Kui on tõsine probleem, siis keskendutakse selle lahendamisele, mitte süüdlaste otsimisele. Itaallastel on esimene küsimus: kes on süüdi?“

