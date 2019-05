Viimase 15 aasta kehvima hooaja teinud Reali ootab ees suurpuhastus 

Inimese mälu on selektiivne. Üldiselt tahetakse mäletada head ning äsja juhtunut, mitte aastatetaguseid saagasid. Seetõttu on paljude noorte fännide peas teadmine, et Real on maailma parim klubi, kuna nad krooniti kolm aastat järjest Euroopa edukaimaks vutivõistkonnaks.