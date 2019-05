Eestlane saavutas külgvankrite motokrossi MM-etapil teise koha 

Korraks suurenes vahe uuesti nelja sekundi peale, kuid Varik ei jätnud jonni ja sõitis ennast uuesti ründepositsioonile. Peagi eksisid konkurendid ühes soones ja Varik võttis kaks ringi enne lõppu sisse kolmanda koha, mida hoiti kindlalt sõidu lõpuni. Sõidu võitsid Etienne Bax (Holland) - Kaspars Stupelis (Läti), teisena ületasid finišijoone Hermans ja Nicolas Musset (Prantsusmaa). Teises sõidus haarasid liidripositsooni Bax - Stupelis. Kuivõrd keegi ei suutnud nende pakutud tempoga kaasa minna, said mehed ka selles sõidus kindla võidu. Meie esipaar hoidis esimestel ringidel kuuendat-seitsmendat kohta, kuid rühkis lõppeks taas kolmandaks.

Etapi kokkuvõttes teenisid Varik ja Daiders 40 punkti, mis andis neile teise koha. Esikoha võitsid 50 punktiga Bax ja Stupelis ning kolmanda koha 40 punktiga Hermans - Musset. Sarja kokkuvõttes on Varik ja Daiders 119 punktiga kaheksandal kohal.



Ukrainas olid rajal ka Tanel Reesna - Teet Eier, kes said sõitudes 16. ja 13. koha. Etapi kokkuvõttes tähendas see 13 punktiga 14. kohta. Markus Normak - Karl-Albert Kasesalu lõpetasid sõidud kohtadel 14 ja 18, mis paigutas nad etapi kokkuvõttes 17. kohale. Nende kontole lisati selle eest 10 punkti.