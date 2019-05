TUBLI! Maratoonar Roman Fosti teenis MM-pileti 

MMi norm on küll 2.16, kuid Riia maraton kuulub rahvuvahelise kergejõustikuliidu Gold Label kategooriasse. Selliste maratonide esikümnekoht tagab automaatselt MM-koha.

"Ilm tegi oma töö," vahendab Fosti mõtteid portaal marathon100.com. "Jalgade seis pole ka kõige parem. Viimased kaks-kolm kuud ei taha jalad hästi taastuda, hommikuti ärgates on selline vanainimese tunne. Kas on natuke treeningutega üle pingutatud? Võib-olla tuleb treeningute juures midagi muuta, et jalad poleks sellised. Võib-olla võtta mahtu väiksemaks või jagada intensiivsed treeningud mitme päeva peale ära."