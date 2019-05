Venelaste pidu! Euroliiga võitis Moskva CSKA 

Finaali resultatiivseim mees oli Shane Larkin, kes viskas Anadolu Efese kasuks 29 punkti. CSKA parimad olid Will Clyburn ja Cory Higgins 20 punktiga. Kui meeskondlikust statistikast midagi esile tuua, siis CSKA kolmeste tabavusprotsenti – 63,6 (14/22).

CSKA-le on see klubi ajaloo kaheksas Euroliiga (ja selle eelkäija) võit. Viimati juhtus see kolm kevadet tagasi. Mullu pidi CSKA leppima neljanda kohaga.