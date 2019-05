Avariis jalgadest ilma jäänud vormelipiloot tõusis poodiumi kõrgeimale astmele 

"Ma ei suuda seda uskuda. Ma poleks kunagi arvanud, et kaks aastat hiljem suudan ma võidusõidu võita. Olen üliõnnelik, " sõnas britt pärast võistlust. "Minu jaoks pole puue mingi piirang. See on väljakutse, millest on võimalik üle olla. Nii ringrajal kui ka igapäevaelus."