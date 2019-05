5 VUTIÄSSA | Messi saab abi, Neymar langeb teiseks viiuliks ja Madridi Real soetab staari 

Hazardit on pikalt pandud paari Madridi Realiga, kes on väidetavalt nõus 28aastase mehe eest välja käima umbes 130 miljonit eurot. Summa on tohutu, samas on Hazard seda väärt.

Rahvusvahelisest jalgpallimeediast on läbi käinud, et Hazard tahab klubi vahetada, kuna tema sihiks on võita Meistrite liiga. Ta ei jahi raha, kuna mugav "pensionipõlv" on juba kindlustatud. Chelsea on Hazardile pakkunud ka uut lepingut, tänu millele teeniks ta nädalas ligikaudu 400 000 eurot.

Õhtulehe hinnang: Hazard läheb Reali. Belglane oli Chelsea kehva hooaja eredaim täht, kuid tundub, et Londoni sinine võistkond ei suuda Euroopa tippkonkurentsis lähiaastatel läbi lüüa. Ka kodukamaral on tohutult raske Liverpooli ja Manchester Cityga rinda pista.

Eden Hazard. DANIEL LEAL-OLIVAS

Hazard tahab aga võita kõige tähtsamaid tiitleid. Reali siirdumine suurendaks selle tõenäosust hoobilt, lisaks on ju Madridi tiimi peatreener Zinedine Zidane Hazardi suur iidol. 28aastasena on aeg belglase jaoks küps, et Chelsea jätta.

Kui Bale tahab mängida, peab ta lahkuma

Gareth Bale'i karjäär Madridi Realis on kulgenud üles-alla. Ühest küljest on ta kolmekordne Meistrite liiga võitja, teisest küljest tulistatakse teda pidevalt kriitikapadrunitega ning fännid pole waleslast omaks võtnud. Ja kui Hispaania meediat uskuda, on ta ka Reali riietusruumis paras võõrkeha.