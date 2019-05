5 VUTIÄSSA | Ronaldo jääb maailmameistrita, kuid lahkuvad ka teised tšempionid 

Kaitsja liitus Juventusega 2011. aastal Wolfsburgist ja tõusis pärast debüüthooaega Torino satsi põhitegijaks. Tema karjääri krooniks on 2006. aastal Itaaliaga võidetud MM.

Maailmameister Daniele De Rossi oli mõnes mõttes legendaarse Francesco Totti mantlipärija. Mõlemad mehed on sündinud Roomas ja terve profikarjääri esindanud AS Romat. Kui Totti lõpetas kaks aastat tagasi karjääri, siis De Rossi teatas, et lahkub pärast 18 aastat klubist, kuid putsasid ta varna ei riputa.