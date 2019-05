Cristiano Ronaldo jõudis järjekordse hämmastava tähiseni! 

Portugali staar valiti Itaalia jalgpalli kõrgliiga kõige paremaks mängijaks. See tähendab, et Ronaldo on eelnimetatud auhinna võitnud nüüd viiest klubijalgpalli tippriigist (Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa) kolmes. Sellega pole keegi teine hakkama saanud.