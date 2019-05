Sport: Värsked spordiuudised Eestist ja välismaalt ÕL MOSKVAS | MMil rasedana võistelnud Anne Horina: aasta lõpus tehti ajuloputust, mul oli hea meel, et see jama läbi sai! Deivil Tserp, Moskva, Stanislav Moškov, Moskva , täna, 19:13 Jaga: M

ENDINE TIPPHEITJA: Anne Salak-Horina elab Moskvas. Stanislav Moshkov

Õhtulehe tandem kohtus Venemaa turneel endise tippkettaheitja Anne Horinaga (neiupõlves Salak), kelle auhinnakapis särab NSV Liidu meistrivõistluste kuldmedal. Põneva eluteega naise kohta kehtib kõnekäänd omadele võõras, võõrastele oma. Kuidas muidu mõista tõsiasja, et Eesti rekord ei kuulu Annele, kuigi ta on ainsa eestlannana heitnud üle 66 meetri ja ka tema paremuselt teine tulemus on kehtivast rekordist parem.